В Подмосковье девушка на моноколесе попала под грузовик

В Подмосковье девушка на моноколесе врезалась в грузовой автомобиль, сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Московской области. Инцидент произошел на 5-м километре автодороги «МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД».

«21-летняя девушка, управляя СИМ, выехала со второстепенной дороги на главную, где совершила столкновение с грузовым автомобилем «Шакман». Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает канал.

В результате девушка не выжила.

До этого в Подмосковье самокатчики напали и ограбили женщину. Она возвращалась домой ранним утром, но на парковке ее окружили около восьми человек на самокатах. Неизвестные напали на женщину, распылили перцовый баллончик, пытались отнять сумку. В итоге они забрали из кошелька женщины 15 тыс. рублей и скрылись.

Ранее школьник порвал печень при падении с электросамоката в Подмосковье.