В Подмосковье автомобиль протаранил остановку с людьми

SHOT: в Подмосковье автомобиль снес остановку с людьми, есть пострадавшие
Telegram-канал SHOT

В Долгопрудном иномарка влетела в остановку рядом с торговым центром «Город», по предварительной информации, пострадали два человека. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел на Лихачевском проспекте, Hyundai на скорости влетел в остановку, на которой стояли люди. По предварительной информации, пострадали как минимум два человека.

27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили черепно-мозговые травмы. Водитель иномарки жив, он в состоянии шока. Пострадавшие госпитализированы. На месте работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Новосибирске начали искать водителя, который дважды врезался в толпу людей у кафе. Водитель самосвала Howo дважды намеренно сдал задним ходом в толпу людей, стоявших на крыльце кафе-бара. Причиной поступка стала месть за драку, в ходе которой, по предварительной информации, был избит его знакомый.

Ранее девушка на моноколесе попала под грузовик в Подмосковье.

