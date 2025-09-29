На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
УАЗ не будет модернизировать свой старейший внедорожник Hunter

УАЗ отказался от радикальной модернизации внедорожника Hunter
Ульяновский автозавод не планирует проводить масштабное обновление выпускаемого сейчас внедорожника Hunter. Об этом корреспонденту «Газета.Ru» рассказал официальный представитель предприятия.

«В настоящий момент каких-либо радикальных модернизаций «УАЗ Хантер» в планах нет. Внедорожник в полной мере соответствует предъявляемым к нему требованиям, в том числе специфическим, являясь, по сути, профессиональным рабочим инструментом. Тем более с новым двигателем 2,7-литровый ZMZ Pro», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что УАЗ модернизирует производственные мощности и меняет поставщиков для улучшения конечной продукции. И в этом смысле какие-то изменения не исключены.

Внедорожник «УАЗ Хантер» является прямым потомком армейского автомобиля УАЗ-469 и выпускается с 2003 года.

В 2014 году руководство УАЗа объявило о снятии автомобиля с производства, назвав его морально устаревшим. Однако с февраля 2015 года было решено возобновить выпуск обновленного Hunter, соответствующего экологическим нормам «Евро-5» и требованиям безопасности.

В 2022 году была выпущена лимитированная юбилейная версия Hunter, приуроченная к 50-летию модели.

Ранее россиянам рассказали, когда перестанут выпускать «УАЗ Буханку».

