Угроза выкидыша: самокатчик влетел в беременную женщину в Москве

В Москве самокатчик влетел в беременную женщину на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«По словам пострадавшей беременной девушки, вчера самокатчик влетел на большой скорости в автобусную остановку около метро Октябрьская и сбил ее. Прохожие вызвали скорую. Мать троих детей, которая сейчас находится на 25 неделе беременности, доставили в больницу им.Юдина. Ей поставили диагноз — сотрясение мозга, ушибы бедра и голеностопа», — говорится в публикации.

Кроме того, у пострадавшей произошли ложные схватки, есть угроза выкидыша. Один из детей женщины, который был с матерью во время ДТП, сильно испугался.

