В Москве «лоб в лоб» столкнулись Toyota и Kia

В Москве иномарки с людьми в салонах попали в жесткое лобовое ДТП
Александр Вильф/РИА Новости

В Москве водители получили серьезные травмы в момент лобового столкновения иномарок. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«ДТП с участием такси произошло на шоссе Ракитки в ближней Новой Москве. По данным нашего источника, лоб в лоб столкнулись Toyota и Kia (такси)», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего оба водителя получили серьезные травмы. У одного из мужчин врачи диагностировали черепно-мозговую травму, перелом ребер и таза, у второго — открытый перелом правого колена, рваная рана левого колена, закрытая ЧМТ.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге синяя иномарка перевернулась в момент ДТП. На опубликованных в сети кадрах видно, что синий автомобиль приземлился на бок в момент аварии. На записи также заметно, что машины получили повреждения: у иномарок смяты кузова и разбиты капоты. По информации Telegram-канала «78.Новости», в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в Казани водитель с остановкой сердца устроил ДТП.

