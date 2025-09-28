На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа средняя цена нового автомобиля в России

«Атол»: новый автомобиль в России в среднем обойдется в 2,3 млн рублей
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

По итогам периода с января по сентябрь 2025 года средний чек на покупку новой машины вырос на 5%, то есть до 2,33 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Атол».

«Согласно исследованию, средняя стоимость покупки нового автомобиля составила 2,33 миллиона рублей, что на 5% выше показателей аналогичного периода 2024 года. При этом спрос на новые легковые транспортные средства снизился на 3%», — заявили аналитики.

Доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко отметила, что подорожание автомобилей отражает сужение рынка и его переориентацию на узкую группу платежеспособных покупателей. А вот массовый потребитель активно покидает рынок, отметила она.

До этого Центробанк и страховщики предложили поправки в закон об ОСАГО, которые заставят россиян самостоятельно искать ремонтников и автосервисы для восстановления автомобиля после ДТП. В противном случае страховщики выдадут водителю деньги, которых не хватит на ремонт, говорят эксперты. Подробнее об инициативе, которая серьезно ущемит права потребителей, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, как водители смогут вернуть отозванные из-за болезни права.

