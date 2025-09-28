На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, как водители смогут вернуть отозванные из-за болезни права

Депутат Леонов: водитель сможет вернуть отозванные из-за болезни права после лечения
true
true
true
close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

С 1 марта 2027 года в России будут отзывать водительские права при выявлении у их владельцев опасных заболеваний. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов пояснил «Газете.Ru», что вылечившиеся водители смогут вернуть себе права после строгой медкомиссии. При этом, по его словам, при хронических заболеваниях, например, шизофрении управлять транспортом нельзя будет всегда.

«Если вылечиться, то да, но скорее это хронические заболевания — от них вылечиться сложно. Например, шизофрения: есть периоды ремиссии, есть периоды обострения. Вряд ли тот человек, который страдает шизофренией, сможет иметь права. Что касается алкоголизма — наверное, это по решению комиссии. Если он долго уже находится в ремиссии, то может вернуть себе права. В целом, конечно, будет проводиться серьезное медосвидетельствование, и только по решению медицинской комиссии человеку можно вернуть права. Например, у него были проблемы со зрением, фактически он не видел, провели операцию, зрение резко улучшилось. Он проходит медицинскую комиссию, фиксируется, что у него зрение соответствует тому, чтобы он водил машину на любительском уровне, соответственно, ему выдают эти права», — сказал он.

28 сентября Леонов сообщил, что у людей, имеющих опасные заболевания, будут отзывать водительские права. Депутат рассказал, что сейчас медицинские базы данных совмещаются с базами данных МВД, поэтому, как только человеку поставят диагноз, ГИБДД получит эту информацию и аннулирует права.

Известно, что закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. До принятия поправок водители смогут продолжать управлять транспортным средством до истечения срока действия документа.

Ранее в Госдуме предложили разрешить выдавать права с 16 лет за достижения в учебе и спорте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами