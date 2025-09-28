В Госдуме объяснили, как водители смогут вернуть отозванные из-за болезни права

С 1 марта 2027 года в России будут отзывать водительские права при выявлении у их владельцев опасных заболеваний. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов пояснил «Газете.Ru», что вылечившиеся водители смогут вернуть себе права после строгой медкомиссии. При этом, по его словам, при хронических заболеваниях, например, шизофрении управлять транспортом нельзя будет всегда.

«Если вылечиться, то да, но скорее это хронические заболевания — от них вылечиться сложно. Например, шизофрения: есть периоды ремиссии, есть периоды обострения. Вряд ли тот человек, который страдает шизофренией, сможет иметь права. Что касается алкоголизма — наверное, это по решению комиссии. Если он долго уже находится в ремиссии, то может вернуть себе права. В целом, конечно, будет проводиться серьезное медосвидетельствование, и только по решению медицинской комиссии человеку можно вернуть права. Например, у него были проблемы со зрением, фактически он не видел, провели операцию, зрение резко улучшилось. Он проходит медицинскую комиссию, фиксируется, что у него зрение соответствует тому, чтобы он водил машину на любительском уровне, соответственно, ему выдают эти права», — сказал он.

28 сентября Леонов сообщил, что у людей, имеющих опасные заболевания, будут отзывать водительские права. Депутат рассказал, что сейчас медицинские базы данных совмещаются с базами данных МВД, поэтому, как только человеку поставят диагноз, ГИБДД получит эту информацию и аннулирует права.

Известно, что закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. До принятия поправок водители смогут продолжать управлять транспортным средством до истечения срока действия документа.

Ранее в Госдуме предложили разрешить выдавать права с 16 лет за достижения в учебе и спорте.