Просил остановиться: тюменцы напали на отца с ребенком и попали на видео

Тюменцы-лихачи напали на водителя с ребенком и попали на видео

В Тюмени четыре лихача напали на водителя с ребенком прямо на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧС Тюмень Z».

«Темно-зеленая «семерка» без номеров и с тонировкой устроила настоящий хаос. Четверо мужчин выполняли опасные маневры, грубо нарушая ПДД. На замечание одного из водителей они отреагировали агрессивно: сначала подрезали автомобиль, пытались открыть дверь, а затем трое полезли через окно в салон», — говорится в публикации.

В момент нападения в автомобиле находился ребенок. На размещенных кадрах можно услышать, что у него началась истерика из-за нападения. Отец просил хулиганов остановиться, но те продолжили выламывать дверь. Ущерб автомобиля оценили в 128 тыс. рублей.

