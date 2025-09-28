Женщина-пешеход оказалась под колесами автомобиля на Киевском шоссе

На территории ТиНАО женщину-пешехода сбил автомобиль, ее не удалось спасти из-за серьезных травм в результате ДТП. Об этом сообщает столичная Госавтонинспекция.

«По предварительным данным, на 63 км Киевского шоссе водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте», — говорится в публикации.

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства ДТП.

До этого в ближней Новой Москве водители получили серьезные травмы в момент лобового столкновения иномарок. ДТП произошло на шоссе Ракитки, где лоб в лоб столкнулись Toyota и такси Kia. В результате у одного из водителей врачи диагностировали черепно-мозговую травму, перелом ребер и таза, а у второго — открытый перелом правого колена, рваную рану левого колена и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее на севере Москвы произошло массовое ДТП.