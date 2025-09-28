На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На севере Москвы произошло массовое ДТП

На севере Москвы столкнулись три автомобиля, один водитель не выжил
true
true
true
close
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись автомобили Bentley, Haval и Kia. Об этом сообщает в Telegram-канале столичная Госавтоинспекция.

Там уточнили, что авария произошла у дома 106. Водитель Киа получил несовместимые с жизнью травмы. На место прибыли следователи и сотрудники Госавтоинспекция, чтобы установить обстоятельства ДТП.

РЕН ТВ опубликовал видео с места аварии. На записи можно увидеть, предположительно, синий Bentley с разбитым передом и боком, светлый Haval с разбитым багажником и покореженный Kia, который после столкновения отбросило на тротуар. Вокруг валяются автомобильные запчасти.

Накануне в ближней Новой Москве водители получили серьезные травмы в момент лобового столкновения иномарок. ДТП произошло на шоссе Ракитки, где лоб в лоб столкнулись Toyota и такси Kia. В результате у одного из водителей врачи диагностировали черепно-мозговую травму, перелом ребер и таза, а у второго — открытый перелом правого колена, рваную рану левого колена и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее дипломатическая машина КНДР попала в аварию в центре Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами