На севере Москвы произошло массовое ДТП

На севере Москвы столкнулись три автомобиля, один водитель не выжил

На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись автомобили Bentley, Haval и Kia. Об этом сообщает в Telegram-канале столичная Госавтоинспекция.

Там уточнили, что авария произошла у дома 106. Водитель Киа получил несовместимые с жизнью травмы. На место прибыли следователи и сотрудники Госавтоинспекция, чтобы установить обстоятельства ДТП.

РЕН ТВ опубликовал видео с места аварии. На записи можно увидеть, предположительно, синий Bentley с разбитым передом и боком, светлый Haval с разбитым багажником и покореженный Kia, который после столкновения отбросило на тротуар. Вокруг валяются автомобильные запчасти.

Накануне в ближней Новой Москве водители получили серьезные травмы в момент лобового столкновения иномарок. ДТП произошло на шоссе Ракитки, где лоб в лоб столкнулись Toyota и такси Kia. В результате у одного из водителей врачи диагностировали черепно-мозговую травму, перелом ребер и таза, а у второго — открытый перелом правого колена, рваную рану левого колена и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее дипломатическая машина КНДР попала в аварию в центре Москвы.