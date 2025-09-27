«Загнал себя в тупик»: на видео попало, как гаишники гнались за пьяным байкером

112: гонщик на мопеде пытался скрыться от полицейских, но загнал себя в тупик

В России байкер пытался скрыться от полицейских, но попал в тупик. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«37-летний байкер под градусом очень не вовремя решил запрыгнуть в седло. Попал четко на рейд ДПС. Как водится, не остановился и получил две патрульные. Убегал недолго: уперся в забор и сдался», — говорится в сообщении.

По информации канала, в патрульном автомобиле правоохранители провели первичное освидетельствование на алкогольное опьянение: алкоголь в крови в пять раз превышал норму. Нарушитель просил простить его «на первый раз».

Также сообщается, что теперь байкеру грозит штраф. Транспорт нарушителя отвезли на штрафстоянку, а мужчина пошел домой пешком.

