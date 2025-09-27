«Произошло кровоизлияние в мозг»: в Уфе на видео попало жесткое ДТП с пенсионеркой

Mash: на видео попало, как грузовик переехал пенсионерку на перекрестке в Уфе

В Уфе грузовик переехал пожилую женщину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Момент, как грузовик переехал пенсионерку на перекрестке Революционной и Мингажева в Уфе», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как грузовик сбивает и переезжает женщину, которая идет по пешеходному переходу.

По словам родственников, в настоящее время 71-летняя пострадавшая находится в коме: у нее произошло кровоизлияние в мозг.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области недалеко от города Выкса автомобиль с людьми упал с моста. Пассажиры электропоезда запечатлели инцидент. На кадрах видно, что поврежденный автомобиль лежит под мостом. На месте ДТП работают спасатели, кроме того, собралось много людей, которые стоят на мосту.

По информации Telegram-канала Ni Mash, водителя с сильно поврежденным лицом и девушку с травмами отвезли в больницу. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее во Владивостоке ребенок вылетел на дорогу в момент ДТП.