В Татарстане гаишники спасли пенсионерку с отрезанными пальцами

В Татарстане гаишники доставили в больницу пенсионерку с отрезанными пальцами
Максим Блинов/РИА «Новости»

В Татарстане сотрудники ДПС спасли пенсионерку с отрезанными пальцами. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

«В Пестречинском районе 75-летняя женщина получила травму во время работы в огороде. За помощью к инспекторам обратился сын пенсионерки», — говорится в сообщении.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов посадили пострадавшую женщину в патрульную машину, включили сирену, проблесковые маяки и оперативно доставили пенсионерку в больницу.

До этого сообщалось, что в Москве Chevrolet с пенсионеркой отлетел после жесткого удара BMW.

«Прибрежный проезд. Столкнулись BMW и Chevrolet», — говорится в сообщении Telegram-канала «ДТП и ЧП Москва и МО».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после жесткого удара иномарки отлетают в разные стороны. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

Ранее в Москве сальто байкеров через крышу легковушки попало на видео.

