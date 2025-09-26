В Татарстане гаишники спасли пенсионерку с отрезанными пальцами

В Татарстане гаишники доставили в больницу пенсионерку с отрезанными пальцами

В Татарстане сотрудники ДПС спасли пенсионерку с отрезанными пальцами. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

«В Пестречинском районе 75-летняя женщина получила травму во время работы в огороде. За помощью к инспекторам обратился сын пенсионерки», — говорится в сообщении.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов посадили пострадавшую женщину в патрульную машину, включили сирену, проблесковые маяки и оперативно доставили пенсионерку в больницу.

