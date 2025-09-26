Видео: в Москве Chevrolet с пенсионеркой отлетел после жесткого удара

В Москве на видео сняли, как BMW и Chevrolet разлетелись в момент жесткого ДТП

В Москве столкнулись две иномарки. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Прибрежный проезд. Столкнулись BMW и Chevrolet», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после жесткого удара иномарки отлетают в разные стороны. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По информации канала, в результате произошедшего 63-летняя женщина, пассажирка Chevrolet, получила травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в районе Москвы Ясенево иномарка врезалась в автомобиль экстренных медицинских служб. На опубликованной в сети записи заметно, что черный автомобиль выезжает на перекресток, где врезается в машину экстренных медицинских служб. От удара транспорт отлетает в дорожный знак и переворачивается, при этом иномарку также отбрасывает в сторону, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. На записи заметно, что в момент ДТП машина экстренной помощи ехала с включенными проблесковыми маяками.

Ранее в Москве сальто байкеров через крышу легковушки попало на видео.