На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мощный пожар в гараже с электрокарами попал на видео

Мощный пожар в гараже с 6 грузовиками и 2 электрокарами попал на видео
true
true
true

В Бурятии произошел мощный пожар в гаражном боксе с грузовиками и электрокарами. Об этом сообщили в местном МЧС.

«Пожар ликвидирован на 350 квадратах. Здание выгорело изнутри, огнем уничтожены 6 грузовых автомобилей и 2 электрокара (автопогрузчика), находившиеся в боксе. По уточненной информации в результате пожара пострадал 58-летний мужчина. С ожогами верхних конечностей пострадавший обратился к врачам скорой медицинской помощи», — говорится в публикации.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим электрооборудования внутри бокса.

До этого на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы загорелся грузовой автомобиль «Газель».

На место прибыли оперативные службы. Пожарные потушили грузовик. На кадрах с места происшествия видно, что его кузов оказался полностью уничтожен огнем.

Ранее мать бросила детей гореть заживо в доме и ушла за запчастями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами