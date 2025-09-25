Мощный пожар в гараже с электрокарами попал на видео

Мощный пожар в гараже с 6 грузовиками и 2 электрокарами попал на видео

В Бурятии произошел мощный пожар в гаражном боксе с грузовиками и электрокарами. Об этом сообщили в местном МЧС.

«Пожар ликвидирован на 350 квадратах. Здание выгорело изнутри, огнем уничтожены 6 грузовых автомобилей и 2 электрокара (автопогрузчика), находившиеся в боксе. По уточненной информации в результате пожара пострадал 58-летний мужчина. С ожогами верхних конечностей пострадавший обратился к врачам скорой медицинской помощи», — говорится в публикации.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим электрооборудования внутри бокса.

До этого на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы загорелся грузовой автомобиль «Газель».

На место прибыли оперативные службы. Пожарные потушили грузовик. На кадрах с места происшествия видно, что его кузов оказался полностью уничтожен огнем.

