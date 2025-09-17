На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать бросила детей гореть заживо в доме и ушла за запчастями

Мать оставила своих детей гореть заживо в доме, уйдя за запчастями авто
SShank/Shutterstock/FOTODOM

В Мельбурне 26-летняя мать оставила гореть заживо своих детей дома, уйдя вместе с бойфрендом за запчастями для автомобиля. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald со ссылкой на данные полиции. Инцидент произошел в сентябре прошлого года.

«Полиция утверждает, что Шания Ли отсутствовала дома более часа, и, хотя она слышала крики своих детей по телефону, транслировавшего запись с камер, она не позвонила в службу спасения и не вернулась домой. Две ее дочери (5 лет и 1 год) не выжили», — передает издание.

Отмечается, что семья переехала в новый дом за неделю до пожара. В охваченном огне доме чудом удалось выжить только трехлетней дочери. Спасателей вызвали соседи.

Известно, что пожар начался в спальне, откуда последней выходила Ли. Версия умышленного поджога пока не рассматривается. Женщину отпустили под залог, заседание суда ожидается в январе.

Полиция выступила против выпуска Ли под залог, ссылаясь на то, что с женщиной связано еще девять противоправных инцидентов с участием детей. В частности, мать оставляла их одних без присмотра.

Ранее в Москве водителя грузовика наказали за сбитого мальчика.

