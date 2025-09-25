На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Только коровы»: Дибров не стал судиться с виновницей ДТП из-за ее бедности

112: Дибров не подал в суд на виновницу ДТП, потому что у нее нечего брать
Кирилл Каллиников/РИА Новости/Telegram-канал Baza

Телеведущий Дмитрий Дибров не будет подавать в суд на девушку, которая спровоцировала ДТП с его машиной. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Напомним, что Mercedes попал в ДТП 22 сентября на Рублево-Успенском шоссе, где столкнулись три машины. При этом Дибров заявил, что он не в курсе произошедшей аварии. Тем не менее адвокат по гражданскому делу заявил, что ДТП все же было и случилось по вине 26-летней девушки из Челябинска.

Он отметил подчеркнул, что Дибров не намерен подавать в суд на возмещение ущерба, потому что у виновницы нечего брать.

«Только коровы и два петуха, больше имущества у нее нет. Поэтому два Мерседеса, БМВ и что-то еще ей будет сложно починить даже после суда, который можно провести. Но я, например, с трудом представляю себе полеты нашего бюро в полном составе в деревню в Челябинской области и местный суд», — заявил адвокат.

До этого Дмитрий Дибров рассказал «Пятому каналу», что не попадал в ДТП. Сейчас он находится на съемках на студии «Останкино». Телеведущий уточнил, что с ним все хорошо.

На опубликованных в сети кадрах с места ДТП видно, что транспорт телеведущего получил повреждения.

