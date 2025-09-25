В Сочи на видео попало, как спасали водителя из-под многотонной машины

В Сочи спасатели эвакуировали водителя из-под экскаватора. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Водитель работал на стройке и каким-то образом перевернулся вниз. 40-летний мужчина оказался прижат кабиной спецтехники. С помощью мотолебедки и гидравлики пострадавшего достали. Он жив, ему помогают врачи», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как спасатели эвакуируют водителя из транспорта.

