На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России выросла доля аварий по вине пожилых водителей

«Ренессанс»: водители старше 60 лет стали чаще попадать в ДТП
true
true
true
close
Renata Photography/Shutterstock/FOTODOM

В России в 2025 году водители в возрасте 60-69 лет стали попадать в ДТП чаще на 7,1%, а 70-79 лет — на 9,9% в сравнении с 2023-м. Об этом «Газете.Ru» сообщил вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

«По категориям водителей с 60-69 и 70-79 лет есть небольшое увеличение аварийности. Но частота ДТП по всем «возрастным» категориям намного ниже, чем по категории «до 60». У последних аварийность на 3,2% выше средней (в основном, за счет новичков)», — заявил он.

Среди водителей с 60 до 69 лет аварийность почти на треть ниже среднего показателя, среди 70-79 лет — на 24%. Частота ДТП в категории 80+ лет снижается с 2023 года и сегодня на 4% ниже средней цифры, уточнил Демидов.

По данным страховщика, в топ-3 регионов с наибольшим числом водителей старше 60 лет входят Карелия (18,60%), Хабаровский край (18,04%) и Камчатка (16,68%).

Пятерку в рейтинге замкнули Нижегородская область и Санкт-Петербург. В топ-10 вошли Красноярский край, Республика Хакасия, Республика Бурятия, Волгоградская область и Иркутская область.

Ранее МВД отказалось ужесточать требования к водителям старше 60 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами