В России выросла доля аварий по вине пожилых водителей

В России в 2025 году водители в возрасте 60-69 лет стали попадать в ДТП чаще на 7,1%, а 70-79 лет — на 9,9% в сравнении с 2023-м. Об этом «Газете.Ru» сообщил вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

«По категориям водителей с 60-69 и 70-79 лет есть небольшое увеличение аварийности. Но частота ДТП по всем «возрастным» категориям намного ниже, чем по категории «до 60». У последних аварийность на 3,2% выше средней (в основном, за счет новичков)», — заявил он.

Среди водителей с 60 до 69 лет аварийность почти на треть ниже среднего показателя, среди 70-79 лет — на 24%. Частота ДТП в категории 80+ лет снижается с 2023 года и сегодня на 4% ниже средней цифры, уточнил Демидов.

По данным страховщика, в топ-3 регионов с наибольшим числом водителей старше 60 лет входят Карелия (18,60%), Хабаровский край (18,04%) и Камчатка (16,68%).

Пятерку в рейтинге замкнули Нижегородская область и Санкт-Петербург. В топ-10 вошли Красноярский край, Республика Хакасия, Республика Бурятия, Волгоградская область и Иркутская область.

Ранее МВД отказалось ужесточать требования к водителям старше 60 лет.