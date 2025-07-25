«Не надо дискриминации»: МВД отказалось ужесточать требования к водителям старше 60 лет

В России растет число ДТП с участием пожилых водителей — в частности, число погибших в таких авариях за последние годы увеличилось на 33%. В связи с этим предлагалось чаще проверять состояние здоровья у автомобилистов старше 60 лет и принять ряд ограничений. Однако в МВД от этой идеи отказались. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В России не будут вводить ограничения для водителей возрастом старше 60 лет, несмотря на растущее число ДТП с их участием. Такое решение принял глава МВД России Владимир Колокольцев.

«С учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения, <...> принято решение об исключении из проекта указанной Стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет», — передает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, работа по совершенствованию законодательства в области безопасности на дорогах будет продолжена. «Стратегия повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» ставит перед собой цель снизить смертность в ДТП в полтора раза к 2030 году.

Что предлагали

11 июля стало известно, что в МВД собираются пересмотреть определения, при которых люди старшего поколения допускаются к вождению.

«На протяжении нескольких лет ухудшается безопасность дорожного движения лиц старшего поколения. С 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на 25%, погибших — на 33%, раненых — на 22%», — отмечалось в проекте Стратегии.

Также в документе говорилось, что водители старшего возраста чаще становятся виновниками ДТП. Кроме того, приводилась статистика, по которой к 2030 году доля граждан в возрасте 60 лет и старше в общей структуре населения составит ‎25,8%.

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«Соответственно, возрастет доля участников дорожного движения, являющихся более уязвимыми к совершению ДТП», – указывалось в документе.

В связи с этим предлагалось адаптировать инфраструктуру, транспорт и правила допуска к вождению для граждан пожилого возраста.

Также ожидалось, что для них будет ужесточен контроль за состоянием здоровья. В частности, их могли обязать чаще других водителей проходить медкомиссию.

В разговоре с «Газетой.Ru» автоюрист Лев Воропаев заявил, что вводить ограничения для пожилых водителей отказались из-за нежелания шумихи.

«Видимо, МВД передумала вводить ограничения в связи с тем, что в Стратегии предложены иные меры и возможности, которые позволят снизить аварийность, в том числе с учетом данного возраста людей. Иные меры будут воздействовать на данную категорию водителей, поэтому дополнительные ограничения посчитали избыточными. С учетом, чтобы не вводить ажиотаж среди данной возрастной группы водителей и [не провоцировать] прочих негативных тенденций в обществе», — считает эксперт.

«И в 90 лет прекрасно водят»

Кроме того, ранее в МВД обращались участники движения «Ветераны России» с предложением запретить водить автомобиль людям старше 70 лет.

В организации считают, что с возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге.

Участники движения предложили МВД выдавать права только людям с 18 до 70 лет.

Впоследствии депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что некоторые пенсионеры хорошо управляют автомобилем, поэтому вводить верхний возрастной порог для водителей не нужно.

«Есть люди, которые и в 80 лет, и в 90 прекрасно водят. Не надо никакой дискриминации. Наоборот, надо всячески расширять возможности для вождения автомобилей», — сказал депутат.

Также, по словам министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, человек может управлять автомобилем, если состояние его здоровья позволяет делать это безопасно для него самого и других участников движения, оценку этого состояния проводит специальная медкомиссия, и все требования четко регламентированы.