Актриса Волкова взялась за бедра на проезжей части и попала на фото

Актриса Екатерина Волкова устроила фотосессию на проезжей части. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На фотографиях видно, что актриса стоит в обтягивающем красном кожаном платье на проезжей части. Кроме того, на кадрах заметно, что она положила руку на ягодицы.

До этого Екатерина Волкова рассказала, что нужно брать с собой друзей, чтобы не было скучно за рулем.

«Я считаю, чтобы было не скучно и не грустно за рулем, надо всегда с собой брать друзей. А если друзья не могут с тобой поехать, бери с собой вымышленного друга. У меня Беня. Да, он ездит со мной как пассажир, я с ним разговариваю, общаюсь, ну мало ли что», — сообщила актриса.

На опубликованном видео видно, что «Беней» Волкова назвала игрушку, которую положила на пассажирское сидение.

