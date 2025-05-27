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Звезда «Ворониных» рассказала, что нужно делать, чтобы не было скучно за рулем

Актриса Волкова: я беру с собой вымышленного друга, чтобы не было скучно в авто

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что нужно брать с собой друзей, чтобы не было скучно за рулем. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я считаю, чтобы было не скучно и не грустно за рулем, надо всегда с собой брать друзей. А если друзья не могут с тобой поехать, бери с собой вымышленного друга. У меня Беня. Да, он ездит со мной как пассажир, я с ним разговариваю, общаюсь, ну мало ли что», — сообщила актриса.

На опубликованном видео видно, что «Беней» Волкова назвала игрушку, которую положила на пассажирское сидение.

До этого сообщалось, что блогер Алексей Столяров снял на камеру, как японец пел песню «Матушка-земля». На кадрах видно, как японец сидит на переднем сидении автомобиля Toyota и поет песню «Матушка-земля». При этом мужчина смотрит в камеру. На записи также видно, как пассажир в этот момент держит руль и управляет автомобилем.

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