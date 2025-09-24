На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 6 минусов кроссовера Hyundai Creta первого поколения

«За рулем» перечислил 6 недостатков Hyundai Creta первого поколения
Artem Avetisyan/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о недостатках Hyundai Creta первого поколения.

«Недостатки – типичные для большинства недорогих моделей всех марок и «национальностей». Мягкое и тонкое ЛКП, нежное ветровое стекло, простой пластик салона – все очень легко царапается и затирается. Стекло в версии с обогревом, судя по всему, особенно нежное», — сказал эксперт.

Кроме того, у автомобиля слабый головной свет и маленький багажник. Кроме того, у версии с двухлитровым мотором высокий расход топлива — 12-15 л на 100 км.

До этого Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее сообщалось, что Leapmotor начал продажи «самого красивого интеллектуального седана».

