Hongqi представила в Китае новый премиальный кроссовер

В Китае представили новый большой премиальный кроссовер Hongqi HS6. Об этом сообщает пресс-служба Hongqi.

Длина кроссовера составляет 4925 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1740 мм. Колесная база — 2925 мм. В салоне автомобиля расположена мультимедийная система с двумя большими сенсорными дисплеями.

Новинка относится к категории автомобилей «новой энергии» (New Energy Vehicle) и оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем и электродвигателем. Также она укомплектована двумя вариантами аккумуляторных батарей. Первая – это литий-железо-фосфатная емкостью 23,9 кВтч. На одной электротяге она позволяет преодолеть до 123 км. Вторая более емкая – на 39,5 кВтч. Запас хода с такой батареей достигает 205 км.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что Leapmotor начал продажи «самого красивого интеллектуального седана».