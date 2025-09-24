На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Hongqi представила в Китае новый премиальный кроссовер

В Китае представили новый премиальный кроссовер Hongqi HS6
true
true
true
close
Hongqi

В Китае представили новый большой премиальный кроссовер Hongqi HS6. Об этом сообщает пресс-служба Hongqi.

Длина кроссовера составляет 4925 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1740 мм. Колесная база — 2925 мм. В салоне автомобиля расположена мультимедийная система с двумя большими сенсорными дисплеями.

Новинка относится к категории автомобилей «новой энергии» (New Energy Vehicle) и оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем и электродвигателем. Также она укомплектована двумя вариантами аккумуляторных батарей. Первая – это литий-железо-фосфатная емкостью 23,9 кВтч. На одной электротяге она позволяет преодолеть до 123 км. Вторая более емкая – на 39,5 кВтч. Запас хода с такой батареей достигает 205 км.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что Leapmotor начал продажи «самого красивого интеллектуального седана».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами