На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Два грузовика перекрыли движение в сторону МКАД на юге Москвы

На юге Москвы столкнулись два грузовика, перекрыто движение к МКАД
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

На Бакинской улице в Москве произошло ДТП с двумя грузовиками, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Движение в районе ДТП затруднено. Участники перекрыли движение в сторону МКАД. Пожалуйста, выбирайте пути объезда (по МСД)», — отмечается в сообщении.

На место ДТП прибыли экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.

По данным сервиса Яндекс Карты на 12:10 мск, в районе места аварии длина пробки по направлению в область достигает 1,7 км, она занимает всю Бакинскую улицу и часть Кавказского бульвара. Само ДТП произошло на Царицынском путепроводе, где в настоящее время ведутся ремонтные работы и есть сужение проезжей части.

До этого в Москве водитель Kia избил водителя «Жигулей» хоккейной клюшкой.

Ранее в Тульской области перевернулся автобус с пассажирами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами