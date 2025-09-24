В Госдуме не поддержали закон о наказании водителей за превышение средней скорости

Комитет Госдумы по транспорту не поддержал проект закона о наказании водителей за превышение средней скорости между камерами, сообщает «Коммерсантъ».

«В Госдуме сочли, что режим не заставит лихачей соблюдать правила, поскольку между камерами они смогут останавливаться на заправках или парковках и так «выдерживать» положенную среднюю скорость на трассе. В правительстве РФ ранее также критиковали идею подобных наказаний», — сообщает «Ъ».

До этого инициативу о возвращении штрафа за превышение средней скорости между камерами не поддержала комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности. Соответствующее предложение внесли депутаты из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Вологодской области. Штраф за превышение средней скорости действовал в России с 2013 года до сентября 2021 года. Парламентарии выступили за возобновление подобной практики.

В комиссии кабинета министров РФ отметили, что в действующих правилах дорожного движения нет понятия «средняя скорость», поэтому в законодательстве отсутствуют требования, касающиеся ее соблюдения.

Ранее сообщалось, что дроны начнут использовать для автоматической фиксации нарушений ПДД.