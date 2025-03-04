В правительстве РФ не поддержали возвращение одного из штрафов для водителей

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу о возвращении штрафа за превышение средней скорости между камерами безопасности дорожного движения. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным журналистов, соответствующее предложение внесли депутаты из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Вологодской области. Штрафы за превышение средней скорости действовали на территории страны с 2013 года и были отменены в сентябре 2021 года. Парламентарии выступили за возобновление данной практики, но пока только в экспериментальном режиме.

Но, как отметили в комиссии кабинета министров РФ, в действующих в стране правилах дорожного движения (ПДД) не закреплено понятие «средняя скорость». Более того, в законодательстве отсутствуют требования, касающиеся ее соблюдения.

Также в правительстве обратили внимание, что Верховный суд РФ счел невозможным замерять среднюю скорость движения транспортных средств на основе расчета времени и расстояния. Инстанция постановила, что при выписке штрафов нельзя указывать целый участок дороги в качестве места совершения нарушения. В документах должна быть прописана конкретная точка на трассе, где водитель пренебрег ПДД.

Кроме того, комиссия отказалась поддержать инициативу депутатов, так как ее реализация может потребовать дополнительных расходов. В частности, речь идет о необходимости выделить бюджетные средства на установку камер наблюдения и знаков. При этом парламентарии не внесли в свои предложения данные, касающиеся экономического обоснования таких трат.

Ранее в РФ предложили запретить мобильные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения.