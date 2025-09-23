Во Владивостоке оцепили двор жилого дома из-за подозрительного беспилотника

Во Владивостоке на мысе Чуркин полицейские оцепили территорию двора жилого дома из-за обнаружения подозрительного пищащего дрона. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Svodka 25».

В публикации говорится, что инцидент произошел на Кипарисовой улице. На месте падения дрона работают сотрудники полиции. Местные жители рассказали в комментарии каналу, что во дворе работают взрывотехники.

На обнародованных кадрах можно заметить, что небольшой дрон пролетал над двором жилого дома и рухнул на землю. В момент соприкосновения БПЛА с асфальтом из дрона вышло голубое облако сухой краски.

Позже в местном канале писали, что спустя полтора часа сотрудники силовых структур, кинологическая служба и полицейские по-прежнему находятся на месте происшествия. Во двор жилого дома приехали несколько машин спецслужб. Специалисты занимаются обследованием дрона на предмет опасности.

Другие подробности инцидента неизвестны. О нахождении взрывного устройства внутри БПЛА не сообщалось.

