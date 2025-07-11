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В Подмосковье гаишники начали искать в грузовиках беспилотники

Baza: в Подмосковье гаишники проверяют грузовики на предмет наличия БПЛА
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Telegram-канал Baza

В Подмосковье сотрудники ГИБДД массово останавливают грузовики, чтобы проверить их на предмет наличия беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Полицейские массово останавливают для досмотра грузовики под Москвой. По предварительным данным, сотрудники ГИБДД проверяют не только документы у водителей, но и грузовые отсеки фур и «Газелей» на предмет (в том числе) возможного нахождения в них беспилотников», — говорится в сообщении.

По информации канала, сотрудники ГИБДД начали проводить досмотры несколько дней назад. При этом, несмотря на высокую температуру на улице, полицейским запретили работать без бронежилетов. Кроме того, на дополнительное дежурство также привлекли личный состав МЧС.

1 июня в Иркутской области FPV-дронов вылетели из фур. Момент запечатлели жители Усолья-Сибирского. Позже губернатор Игорь Кобзев сообщил, что на место происшествия были стянуты оперативные и силовые службы, среди которых сотрудники ФСБ, МЧС, а также бойцы Росгвардии.

Ранее стало известно о семье владельца фуры, из которой вылетали боевые дроны.

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