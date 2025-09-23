На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России стоимость топлива подскочила на 22%

Baza: в России топливо подорожало на 22% за последние 2 года
true
true
true
close
Global Look Press

В России топливо подорожало на 22% за последние 2 года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Лидер по росту цены за литр — АИ-98 — аж +25%. На втором месте АИ-92: +23%. Замыкает тройку АИ-95: +17% за два года. Эксперты отмечают, что среди причин подорожания — сезонный спрос, рост издержек и перекос между внутренним рынком и экспортом», — говорится в публикации.

Повышение цен за неделю было зафиксировано в 79 субъектах РФ: больше всего в Тамбовскои области +4,7% и Чеченской Республике +4,5%.

Кабмин 1 сентября продлил на месяц запрет на экспорт бензина для всех экспортеров. В октябре ограничения сохранятся только для непроизводителей — трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью.

Для компаний, не являющихся производителями топлива, запрет на экспорт продлен до 31 октября. В правительстве уточнили, что такое решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Ранее стало известно, что в России могут продлить запрет на экспорт бензина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами