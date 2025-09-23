В России стоимость топлива подскочила на 22%

Baza: в России топливо подорожало на 22% за последние 2 года

В России топливо подорожало на 22% за последние 2 года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Лидер по росту цены за литр — АИ-98 — аж +25%. На втором месте АИ-92: +23%. Замыкает тройку АИ-95: +17% за два года. Эксперты отмечают, что среди причин подорожания — сезонный спрос, рост издержек и перекос между внутренним рынком и экспортом», — говорится в публикации.

Повышение цен за неделю было зафиксировано в 79 субъектах РФ: больше всего в Тамбовскои области +4,7% и Чеченской Республике +4,5%.

Кабмин 1 сентября продлил на месяц запрет на экспорт бензина для всех экспортеров. В октябре ограничения сохранятся только для непроизводителей — трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью.

Для компаний, не являющихся производителями топлива, запрет на экспорт продлен до 31 октября. В правительстве уточнили, что такое решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Ранее стало известно, что в России могут продлить запрет на экспорт бензина.