Правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина

noomcpk/Shutterstock/FOTODOM

Российское правительство обсуждает продление на октябрь запрета на экспорт бензина для производителей и введение запрета на продажу дизельного топлива. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

По словам одного из источников агентства, запрет на экспорт бензина для производителей будет продлен с высокой долей вероятности.

Несколько источников в нефтяных компаниях говорят, что необходимости в запрете экспорта дизтоплива нет, поскольку его на рынке пока достаточно.

Кабмин 1 сентября продлил на месяц запрет на экспорт бензина для всех экспортеров. В октябре ограничения сохранятся только для непроизводителей — трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью.

Для компаний, не являющихся производителями топлива, запрет на экспорт продлен до 31 октября. В правительстве уточнили, что такое решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Ранее в Минэнерго рассказали о мерах по стабилизации рынка топлива в РФ.

