На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России начались продажи супердешевых автомобилей Eonyx

В РФ стартовали продажи электромобилей Eonyx от «Автотора» за 840 тыс. рублей
true
true
true
close
Автодор

В России запустили продажи электромобилей отечественного бренда Eonyx от «Автотора». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В модельной линейке представлены три автомобиля: M2, Pickup и Cargo. К примеру, первая модель оснащается тяговой батареей емкостью 150 Ач (72 В) с запасом хода до 100 км. Ценник стартует от 840 тыс. рублей.

Электромобили можно приобрести в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Краснодаре, Новороссийске. При этом дилерская сесть будет расширяться.

Отмечается, что электромобили предназначены не только для личного пользования, но и для работы в городских службах, сервисах доставки и на складах.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что в России впервые наладят выпуск супердешевого китайского автомобиля, который будет дешевле всех отечественных машин. У таких транспортных средств полная масса ограничена 400 кг для легковых и 550 кг для грузовых, а максимальная мощность двигателя — 15 кВт (20 л.с.). Транспортное средство классифицируется, как квадрицикл и получает мотоциклетные номерные знаки, однако для управления им подойдут обычные водительские права легковой категории «B». Подробнее о новой марке — в нашем материале.

Ранее сообщалось, что три четверти россиян хотят покупать ОСАГО онлайн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами