В России начались продажи супердешевых автомобилей Eonyx

В РФ стартовали продажи электромобилей Eonyx от «Автотора» за 840 тыс. рублей

В России запустили продажи электромобилей отечественного бренда Eonyx от «Автотора». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В модельной линейке представлены три автомобиля: M2, Pickup и Cargo. К примеру, первая модель оснащается тяговой батареей емкостью 150 Ач (72 В) с запасом хода до 100 км. Ценник стартует от 840 тыс. рублей.

Электромобили можно приобрести в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Краснодаре, Новороссийске. При этом дилерская сесть будет расширяться.

Отмечается, что электромобили предназначены не только для личного пользования, но и для работы в городских службах, сервисах доставки и на складах.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что в России впервые наладят выпуск супердешевого китайского автомобиля, который будет дешевле всех отечественных машин. У таких транспортных средств полная масса ограничена 400 кг для легковых и 550 кг для грузовых, а максимальная мощность двигателя — 15 кВт (20 л.с.). Транспортное средство классифицируется, как квадрицикл и получает мотоциклетные номерные знаки, однако для управления им подойдут обычные водительские права легковой категории «B». Подробнее о новой марке — в нашем материале.

Ранее сообщалось, что три четверти россиян хотят покупать ОСАГО онлайн.