Прямиком с Alibaba: первый супердешевый автомобиль России выпустят в Калининграде

В России впервые наладят выпуск супердешевого китайского автомобиля, который будет дешевле всех отечественных машин. Калининградский завод «Автотор» уже приступил к выпуску новинки под новым брендом Eonyx. Новый миникар продается даже на китайских маркетплейсах по цене около 400 тысяч рублей, в России стоимость его самой дорогой версии не превысит 800 тысяч рублей. Подробнее о том, что представляет из себя эта машина, — в материале «Газеты.Ru».

В России заработал официальный сайт нового бренда Eonyx, сообщил «Автотор». Под этой маркой калининградский завод «Автотор» будет выпускать две модели компактных электромобилей. Пассажирский Eonyx M2 и грузовой Eonyx Profi/Cargo сертифицированы как квадрициклы категории L7.

close Eonyx M2 Автодор

У таких транспортных средств полная масса ограничена 400 кг для легковых и 550 кг для грузовых, а максимальная мощность двигателя — 15 кВт (20 л.с.). Транспортное средство классифицируется, как квадрицикл и получает мотоциклетные номерные знаки, однако для управления им подойдут обычные водительские права легковой категории «B» .

«Новые модели транспортных средств относятся к категории L7 и ориентированы на использование в городских службах, сервисах доставки, промышленных территориях, аэропортах», — отмечается в заявлении «Автотора», посвященном запуску нового бренда. В компании также полагают, что новинка будет востребована и у широкого круга городских автомобилистов, которые смогут его использовать в качестве автомобиля для повседневного продвижения.

close Eonyx M2 Автодор

Также «Автотор» рассчитывает, что электромобили будут эксплуатироваться в парках, на территории отелей и санаториев. Для Eonyx запланирована широкая локализация, включая электромоторы, инверторы, редукторы, электронные компоненты.

Выпускать электромобили планируется на заводе, рассчитанном на сборку 50 тыс. машин в год.

Он будет оснащен автоматизированной линией для сварки и окраски каркасов и кузовных панелей.

Eonyx M2

Для двухместного пассажирского Eonyx M2 с дизайном в стиле британского Mini Countryman заявлен запас хода до 130 км. Полностью зарядить машину можно за восемь часов от бытовой розетки . Длина машины 2860 мм, ширина 1500 мм, высота — 1566 мм, у электромобиля задний привод.

close Интерьер Eonyx M2 Автодор

В Китае такой электромобиль под оригинальным названием Sunshine M2 продается на маркетплейсе Alibaba по цене от $5,1 тыс. до $9,5 тыс. (около 400-770 тыс. рублей) в зависимости от типа аккумулятора (свинцово-кислотный или литийионный). Производит его для китайского рынка компания Zhejiang Today Sunshine New Energy Vehicle Industry основанная в 2014 году. Она занимается проектированием, выпуском и продажей электромобилей, электровелосипедов и мопедов.

close Eonyx M2 Автодор

Завод занимает 60 тыс. кв. метров и оснащен линиями сварки, окраски и сборки. Помимо самого Китая, электромобили этого бренда продаются на Ближнем Востоке и в Европе.

Eonyx Profi и Cargo

Под маркой Eonyx «Автотор» планирует выпускать и грузовые электрические квадрициклы с длиной в 2960 мм и колесной базой 1850 мм. Как и в случае с пассажирской версией, автомобиль полностью заряжается от бытовой розетки за восемь часов и обеспечивает запас хода в 130 км.

Характеристики двигателя и тип батареи российский автопроизводитель пока не раскрывает.

close Электропикап EONYX Profi Автодор

В кабине машины — 10-дюймовый центральный дисплей, предусмотрен кондиционер и салонный отопитель. Модель Profi оснащается открытой грузовой платформой, Cargo — фургон объемом 1350 л.

Китайский аналог с идентичным дизайном называется Luqi EV600 Pickup и Cargo. Его выпускает китайская компания Zhejiang Luqi Intelligent Technology, расположенная в города Тайчжоу. Помимо компактных электромобилей, в ее модельном ряду широко представлены электрические велосипеды и мопеды. Цена пикапов и фургонов EV600 в Китае, согласно данным с сайта компании — $5,4 тыс. (436 тыс. рублей).

Сколько будут стоить в России

Это нишевый продукт, для продвижения которого необходимо будет использовать государственный ресурс, полагает автоэксперт Олег Мосеев.

«По идее китайскую цену нужно умножить на 2-2,5 и прибавить еще 20%, тогда мы получим 1,5 млн рублей, но пока это предположение. Кому нужен такой автомобиль за 1,5 млн рублей — я не знаю», — рассуждает Мосеев в беседе с «Газетой.Ru».

close Фургон EONYX Profi Автодор

Сомнительно, что «Автотору» удастся продавать по 50 тыс. таких машин в год, на которые рассчитан их завод, сомнительной выглядит и цифра в 5 тыс. машин в год, добавляет он.

По мнению автоэксперта Петра Баканова, потенциально электромобили Eonyx могут заинтересовать службы доставки, а в госструктурах — коммунальные службы или поликлиники для развоза врачей по вызовам.

«На маркетплейсах за рубежом такая машина стоит около 400-600 тыс. рублей, полагаю, она будет стоить до 800 тыс. рублей. В таком виде она сможет конкурировать с Lada Granta», — сказал Баканов «Газете.Ru».

При этом стоит учитывать, что Eonix — квадрицикл, у него ограничена максимальная скорость, в отличие от Granta, на которой можно ездить везде. Второй момент: как электромобиль поведет себя в российских условиях зимой, указывает он. Если запас хода в 130 км указан при летней температуре, в зимних условиях он может сократиться до 70-80 км.

close Интерьер EONYX Profi Автодор

«Успех будет зависеть от ценовой политики. Если цену удастся удержать в пределах 700 тыс. рублей, такой машиной могут заинтересоваться пиццерии и локальные доставщики», — заключил Баканов.

Как Bajaj

Ниша развозных субкомпактных автомобилей в России не развита, ранее в ней была представлена самая дешевая машина в мире — индийский Bajaj Qute, а также субкомпакт класса «А» Daewoo Matiz узбекской сборки, отмечает автоэксперт Баканов.

«Были разные попытки зайти в эту нишу для каких-либо коммерческих целей: достаточно вспомнить индийский Bajaj, который как был, так и сплыл, он не стал популярным. Eonyx — это квадрицикл, у него не самая большая максимальная скорость. Тот же Daewoo Matiz — полноценный автомобиль, который можно использовать везде», — напомнил собеседник.

Индийский бензиновый квадрицикл Bajaj Qute, получивший неофициальное прозвище «самый дешевый автомобиль в мире», вышел на российский рынок осенью 2016 года. Базовую версию с мотором мощностью 13 л.с., пленочными шторками вместо стекол в боковых окнах и без отопителя продавали на тот момент за 330 тыс. рублей. Столько же стоил в то время автомобиль Daewoo Matiz. Со стеклами и печкой цена достигала 390 тыс. рублей.

На российском рынке Bajaj Qute продержался до апреля 2020 года, когда его дистрибьютор прекратил поставки. За 3,5 года в России удалось продать более 100 экземпляров Qute, сообщала «Российская газета». В основном их использовали службы доставки.