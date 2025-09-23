На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько денег в год тратят россияне на обслуживание автомобиля

«Авито»: россияне тратят на обслуживание авто в среднем 29 тыс. рублей в год
true
true
true
close
Россияне в среднем тратят на обслуживание автомобиля 29 тыс. рублей в год. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос «Авито», в котором приняли участие 10 тыс. человек.

«Большинство водителей (75%) обслуживают свои автомобили минимум раз в год вне зависимости от его состояния. Оставшиеся 25% обращаются в автосервис или сами ремонтируют авто только в случае поломки. Но в среднем россияне пользуются услугами автомастеров шесть раз в год. Примечательно, что молодые люди 18–24 лет делают это почти в два раза чаще и в среднем обслуживают свой автомобиль практически каждый месяц — 11 раз в год», — говорится в сообщении.

По результатам опроса, большинство автомобилистов обслуживают свои машины в независимых автосервисах, при этом каждый пятый – обращается в официальные дилерские центры. 3% опрошенных справляются с обслуживанием самостоятельно. В случае поломки транспорта только 40% водителей обращаются в автосервис незамедлительно, еще 25% — предварительно советуются с друзьями, 20% — разбираются в произошедшем самостоятельно, остальные – пытаются найти решение проблемы в интернете.

Ранее глава «Автодома» Ольховский назвал пять негативных факторов реформы утильсбора.

