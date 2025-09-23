На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: стали известны причины жесткого лобового ДТП с россиянами в Турции

Mash: россияне попали в лобовую аварию в Турции из-за уснувшего водителя
Россияне попали в ДТП в турецком городе Алания, потому что водитель автобуса уснул в момент движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«По словам нашей подписчицы, в ДТП пострадали ее мама и отчим — их, как и других пассажиров, экстренно отвезли в местный госпиталь, где оказали необходимую помощь и зафиксировали ушибы. Петербуржцам повезло — во время ДТП они сидели в середине салона», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что транспорт получил серьезные повреждения: у автобуса смят кузов, бампер, выбиты стекла. На записи также заметно, как медики спасают пострадавших в ДТП туристов.

По данным местных СМИ, в результате лобовой аварии пострадали 15 человек, при этом двое находятся в тяжелом состоянии. Сотрудники ANEX Tour не смогли прокомментировать ситуацию. По словам попавших в ДТП петербуржцев, в настоящее время туроператор находится на связи с пострадавшими. Кроме того, в российском консульстве отметили, что разбираются в произошедшем.

Ранее в горном ущелье в Карачаево-Черкесии перевернулся автомобиль с туристами.

