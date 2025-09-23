В Иркутске «шашечник» опрокинул маршрутный микроавтобус

В Иркутске в результате столкновения маршрутки и BMW пострадали восемь человек

Новости Волгограда сегодня, ЧП и ДТП/VK

В Иркутске в результате так называемой «игры в шашки» перевернулся маршрутный микроавтобус. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Авария произошла на Академическом мосту. По словам очевидцев, ДТП произошло из-за «игры в шашки» водителя BMW без номеров. Микроавтобус столкнулся с BMW и с еще одним автомобилем, после чего опрокинулся. На место происшествия прибыли медики и пожарные. ДТП вызвало значительные заторы на прилегающих улицах.

В прокуратуре региона сообщили ТАСС, что в аварии пострадали восемь человек — семь пассажиров микроавтобуса и один пассажир легкового автомобиля.

По факту происшедшего Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас в Иркутске стоит густой туман, который привел к практически нулевой видимости на дорогах. В аэропорту задержаны 10 рейсов.

5 августа сообщалось, что в Дагестане опрокинулась маршрутка с 14 пассажирами.

Ранее легковушка снесла с трассы автобус с амурчанами и попала на видео.