В Иркутске «шашечник» опрокинул маршрутный микроавтобус

В Иркутске в результате так называемой «игры в шашки» перевернулся маршрутный микроавтобус. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Авария произошла на Академическом мосту. По словам очевидцев, ДТП произошло из-за «игры в шашки» водителя BMW без номеров. Микроавтобус столкнулся с BMW и с еще одним автомобилем, после чего опрокинулся. На место происшествия прибыли медики и пожарные. ДТП вызвало значительные заторы на прилегающих улицах.
В прокуратуре региона сообщили ТАСС, что в аварии пострадали восемь человек — семь пассажиров микроавтобуса и один пассажир легкового автомобиля.
По факту происшедшего Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Сейчас в Иркутске стоит густой туман, который привел к практически нулевой видимости на дорогах. В аэропорту задержаны 10 рейсов.
5 августа сообщалось, что в Дагестане опрокинулась маршрутка с 14 пассажирами.
Ранее легковушка снесла с трассы автобус с амурчанами и попала на видео.