Легковушка снесла с трассы автобус с амурчанами и попала на видео

В Благовещенске на видео сняли Toyota Wish, которая снесла автобус с людьми

В Благовещенске иномарка выехала на встречную полосу движения и снесла с трассы пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Общественный № 8 направлялся в сторону аэропорта. ДТП произошло в районе 13 километра Игнатьевского шоссе — после сильнейшего удара от Toyota Wish практически ничего не осталось. Маршрутка вылетела в кювет», — говорится в сообщении.

Очевидец запечатлел последствия аварии. На кадрах видно, что легковой автомобиль вылетел в дороги, предварительно получив серьезные повреждения: транспорт разорвало на части. Кроме того, на записи заметно, что автомобильные детали разбросаны по дороге. На место прибыли правоохранители, возбуждено уголовное дело.

По информации канала, в результате произошедшего 24-летний пассажир Toyota получил травмы, несовместимые с жизнью, еще семь человек пострадали. Прибывшие медики оказали помощь водителю иномарки, шоферу автобуса и пяти его пассажирам. По предварительной информации, люди, которые ехали в Toyota находились в состоянии опьянения.

