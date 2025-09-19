На рынок вышел кроссовер GAC GS9, который появится в России

GAC начал продажи кроссовера GS9, который появится в России

Автопроизводитель GAC начал продажи в Китае гибридного кроссовера S9, сообщает Autohome. Автомобиль будет доступен местным покупателям по цене от 219,9 тыс. юаней (₽2,6 млн).

«S9 позиционируется как подключаемый гибридный внедорожник среднего и большого класса, доступный в пятиместном и шестиместном исполнении», — отмечается в публикации.

Длина кроссовера составляет 5060 мм, колесная база — 2930 мм. Автомобиль оснащен скрытыми дверными ручками и задними фонарями с искусственным интеллектом, поддерживающими восемь вариантов освещения. В оснащении — аудиосистема с 21 динамиком, а также кресла с массажем.

Автомобиль снабжен гибридной силовой установкой с бензиновым мотором 1.5 мощностью 160 л.с. и двумя тяговыми электромоторами. Передний развивает 231 л.с., задний — 109 л.с. Запас хода на электричестве достигает 252 км, суммарный — 1,2 тыс. км.

В 2026 году этот кроссовер появится на российском рынке, сообщали «Китайские автомобили».

Ранее были названы 10 регионов России, жители которых практически не покупают новые автомобили.