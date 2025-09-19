На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы 10 российских регионов, где никто не покупает новые автомобили

НАПИ назвало 10 регионов России, где не продаются новые машины
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Маркетинговое агентство НАПИ составило список 10 российских регионов, где продажи новых автомобилей в августе 2025 года не превысили 4% от общего количества реализованных машин.

«В августе регионами с наибольшей долей новых купленных легковых автомобилей в стране стали Москва (32,1%), Санкт-Петербург (29,6%) и Самарская область (27,9%). В то же время в Камчатском крае, Республике Саха и Еврейской автономной области в подавляющем большинстве случаев приобретались подержанные легковушки», — отмечается в исследовании.

Доля новых машин не превышает 3% также в Хабаровском крае и Амурской области. Свыше 3% но менее 4% новых машин в августе купили жители Бурятии, Сахалинской области, Тывы, Приморского и Забайкальского краев.

Всего в августе 2025 года россияне приобрели 667,7 тыс. легковых автомобилей. На новые машины пришлось 18% (120,7 тыс. единиц), на подержанные — 82%.

Ранее стало известно, какие подержанные автомобили наиболее популярны в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами