Названа причина, почему бизнесмен Тюнин покончил с собой

Гендиректор АО «НПК «Химпроминжиниринг» Александр Тюнин покончил с собой из-за длительной депрессии. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Тело <...> Александра Тюнина нашли в московском лесу. Оно лежало рядом с его машиной, рядом была винтовка. Предварительно, топ-менеджер покончил с собой из-за пятилетней депрессии», — говорится в публикации.

По данным канала, Тюнина обнаружили рядом с поселком Кокошкино.

«Химпроминжиниринг» — единственный российский производитель углеродного волокна, занимающийся развитием инновационных проектов.

С 2001 по 2013 год Тюнин был главой ряда телекоммуникационных компаний, в числе которых были международные организации. С 2013 года он был исполнительным директором в крупном холдинге, специализирующимся на производстве композиционных материалов, а с апреля 2016 – генеральным директором АО «НПК «Химпроминжиниринг» — компания занимается развитием инновационных проектов в области производства химических волокон и углеродных композиционных материалов.

Ранее был пойман водитель затонувшего с геологами вездехода.