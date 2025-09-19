На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пойман водитель затонувшего с геологами вездехода

Задержан водитель вездехода, который утонул вместе с пятью геологами
true
true
true
close
Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края

В Забайкалье задержали водителя вездехода, который затонул вместе с геологами. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале следственного управления СК России по Забайкальскому краю.

«Следователи СК задержали по подозрению в совершении преступления водителя вездехода 1996 года рождения. Он допрошен, в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации.

Гусеничный вездеход, на борту которого находились геологи, утонул в озере Амудиса 16 сентября. В нем находились девять человек, только четверым из них удалось спастись.

На фоне произошедшего прокуратура Забайкальского края организовала проверку. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, транспортное средство принадлежало одному из местных обществ с ограниченной ответственностью.

Как писали СМИ, у вездехода во время спуска с горы отказали тормоза. В результате он на большой скорости скатился в озеро и затонул.

Ранее автомобиль вспыхнул на МКАД и затруднил движение.

