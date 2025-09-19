На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трактор распорол вилами Kia с водителем в Подмосковье и попал на видео

В Подмосковье трактор вилами раздавил Kia с водителем и попал на видео
Под Воскресенском трактор с навесными вилами раздавил автомобиль Kia Spectra с водителем. Об этом сообщает Telegram-канал «Воскресенск Онлайн» и публикует видеозапись инцидента.

ДТП произошло в поселке Виноградово Воскресенского района. На кадрах видно, что трактор с прицепом и укрепленными в передней части вилами с гидроприводом поворачивал налево и врезался во встречный автомобиль Kia Spectra. От удара легковой автомобиль оказался распорот вилами в районе места водителя, навесное оборудование трактора смяло крышу и дверь Kia Spectra, разбило лобовое стекло.

На место происшествия прибыли спасатели, которые извлекли пострадавшего водителя из искореженного автомобиля. Выжить мужчине не удалось.

До этого на видео попал пешеход, который пытался перебежать МКАД, и попал под автомобиль.

Ранее ДТП парализовало движение на МКАД, образовалась пробка на 10 км.

