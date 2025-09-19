Трактор распорол вилами Kia с водителем в Подмосковье и попал на видео

В Подмосковье трактор вилами раздавил Kia с водителем и попал на видео

Под Воскресенском трактор с навесными вилами раздавил автомобиль Kia Spectra с водителем. Об этом сообщает Telegram-канал «Воскресенск Онлайн» и публикует видеозапись инцидента.

ДТП произошло в поселке Виноградово Воскресенского района. На кадрах видно, что трактор с прицепом и укрепленными в передней части вилами с гидроприводом поворачивал налево и врезался во встречный автомобиль Kia Spectra. От удара легковой автомобиль оказался распорот вилами в районе места водителя, навесное оборудование трактора смяло крышу и дверь Kia Spectra, разбило лобовое стекло.

На место происшествия прибыли спасатели, которые извлекли пострадавшего водителя из искореженного автомобиля. Выжить мужчине не удалось.

