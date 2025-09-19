На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: человек пытался перебежать МКАД и попал в ДТП

На видео попало, как машина сбила человека, перебегавшего МКАД
В Москве человек попал под машину после того, как попытался перебежать МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«Инцидент случился накануне на 17 км МКАД. Местные жители рассказали Москвачу, что рядом находится промзона и многие работающие там мигранты пытаются перебежать через МКАД, чтобы сократить путь», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек бежит по оживленной дороге, где его сбивает черный автомобиль. На записи также заметно, как от удара мужчина отлетает на несколько метров.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге кроссовер с человеком в салоне перевернулся в момент ДТП.

«Головокружительное утро у водителя кроссовера — машина проезжала перекресток проспекта Художников и Придорожной аллеи, получила легкий удар от белой «Лады» и перевернулась», — говорится в сообщении Telegram-канала «78.Новости».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения машина с человеком переворачивается на проезжей части, при этом автомобильные детали разлетаются по дороге.

Ранее в Красноярске сальто байкера в воздухе попало на видео.

