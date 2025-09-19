На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Движение на МКАД парализовало почти на 10 км из-за ДТП

Движение на МКАД парализовало на 7 км из-за аварии
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Движение автотранспорта на МКАД парализовало из-за аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 60-го км МКАД (в районе съезда №60В) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В результате движение в районе аварии оказалось затруднено на 7,3 км. В Дептрасе посоветовали водителям искать пути объезда.

До этого в Москве человек попал под машину после того, как попытался перебежать МКАД.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек бежит по оживленной дороге, где его сбивает черный автомобиль. На записи также заметно, как от удара мужчина отлетает на несколько метров.

Ранее пляски с бубном устроила шаманка перед ДПС и попала на видео.

