Стало известно, какое наказание ждет женщин за селфи на проезжей части

Юрист Воропаев: женщинам за селфи на проезжей части грозит штраф
Shutterstock/FOTODOM

Женщинам, которые устраивают фотосессии на проезжей части, грозит административная ответственность. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Если она просто нарушила правила дорожного движения как пешеход, то есть находилась на проезжей части и не переходила ее, то, в соответствии с главой 4 ПДД, ей грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей по статье 12.29 Кодекса об административных правонарушениях», ― рассказал юрист.

По его словам, согласно статье 12.30 КоАП, если действия нарушительницы повлекли создание помех движению транспортных средств, то ей грозит штраф размером до одной тысячи рублей.

До этого юрист Лев Воропаев рассказал, что женщинам, которые показывали сотрудникам ГИБДД свою голую грудь, грозит штраф или арест. Согласно статье 20.1 КоАП, если сотрудник правоохранительных органов требовал от женщины прекратить указанные противоправные действия, то штраф будет от одной тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей. Предусмотрен также и арест до 15 суток.

Ранее выяснилось, что грозит депутату за фразу «телки с опилками в голове».

