В России дальнобойщики внезапно получили штрафы на 22 млн рублей

Telegram-канал Baza

В Ивановской области полсотни дальнобойщиков получили штрафы суммарно на 22 млн рублей за перегруз, при этом они не встретили на своем пути предупреждающих знаков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В начале августа Александр на грузовике спокойно проехал участок дороги Фурманов — Каминский — Федорково. Однако через месяц ему прилетел штраф на 600 тыс. рублей. В качестве причины указали перегруз: он проехал по трассе, где движение транспорта с такой массой было запрещено.Выяснилось, что на этом участке установлена весовая рамка», — говорится в публикации.

По словам мужчины, на отрезке нет никаких предупреждающих знаков, также на дороге есть колея, из-за чего вес может рассчитываться неправильно. Примечательно, что аналогичные штрафы получили и другие дальнобойщики — как минимум 50 человек.

«После жалоб автомобилистов власти все же установили предупреждающие знаки, но уже выписанные штрафы остались в силе — суммы для рядовых дальнобоев неподъёмные и для некоторых сравнимы с годовым заработком», — передает Telegram-канал.

До этого сообщалось, что на Новорижском шоссе в Подмосковье неизвестные закидывают проезжающие грузовики камнями.

Ранее сотни машин застряли у КПП в Абхазии после атаки ВСУ.

