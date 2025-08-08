Сотни машин застряли у КПП в Абхазии после атаки ВСУ

Пробка из сотен автомобилей образовалась у КПП в Абхазии после атаки дронов ВСУ

В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у КПП в Абхазии застряли сотни автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash/

«Обстановка на КПП в Абхазии после атаки ВСУшных БПЛА: отдыхающие застряли на пункте пропуска Псоу — он временно закрыт. Там растянулась двухкилометровая пробка из нескольких сотен машин. Поезда и электрички между Россией и Абхазией тоже временно приостановили работу», — говорится в публикации.

Также отмечается, что в Адлере в связи с беспилотной опасностью закрыли несколько АЗС, в результате чего конкуренты подняли цены на бензин.

До этого сообщалось, что автомобильный пункт пропуска «Адлер» на границе с Абхазией временно приостановил работу.

«Росгранстрой сообщает о временной приостановке движения через автомобильный пункт пропуска Адлер на границе с Абхазией в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города Сочи», — передавала пресс-служба ФГКУ «Росгранстрой».

