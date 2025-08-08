На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сотни машин застряли у КПП в Абхазии после атаки ВСУ

Пробка из сотен автомобилей образовалась у КПП в Абхазии после атаки дронов ВСУ
true
true
true
close
Telegram-канал Mash

В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у КПП в Абхазии застряли сотни автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash/

«Обстановка на КПП в Абхазии после атаки ВСУшных БПЛА: отдыхающие застряли на пункте пропуска Псоу — он временно закрыт. Там растянулась двухкилометровая пробка из нескольких сотен машин. Поезда и электрички между Россией и Абхазией тоже временно приостановили работу», — говорится в публикации.

Также отмечается, что в Адлере в связи с беспилотной опасностью закрыли несколько АЗС, в результате чего конкуренты подняли цены на бензин.

До этого сообщалось, что автомобильный пункт пропуска «Адлер» на границе с Абхазией временно приостановил работу.

«Росгранстрой сообщает о временной приостановке движения через автомобильный пункт пропуска Адлер на границе с Абхазией в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города Сочи», — передавала пресс-служба ФГКУ «Росгранстрой».

Ранее дальнобойщики пожаловались на крупные штрафы из-за «глушилок» вдоль дорог.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами