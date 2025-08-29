Неизвестные закидывают камнями грузовики в Подмосковье

На Новорижском шоссе в Подмосковье неизвестные закидывают проезжающие грузовики камнями. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Только за три дня неизвестные повредили как минимум пять фур одной компании, ежедневно перевозящей через эту точку около 60 грузовиков. Дальнобойщики, не понимая, что происходит, сворачивают на технический съезд, где встречают таких же пострадавших с разбитыми стёклами и вмятинами. Общий ущерб от камнеметателей составил 3 млн рублей», — сообщает канал.

До этого в Василеостровском районе Санкт-Петербурга ворона разбила стекло у припаркованного автомобиля.

На видео четко видно, как ворона подбирает камень, взлетает на соседний автомобиль, где перехватывает камень поудобнее и далее, порхая над целью, бросает в заднее стекло иномарки.

Ранее сообщалось, что козы снова атаковали автомобили в Бутово и попали на видео.