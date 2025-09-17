Видео: медвежонок оказался под колесами иномарки в Сочи

Медвежонка сбила иномарка в Сочи, и это попало на видео

В Сочи женщина на иномарке сбила медвежонка. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром в Сочи на ФАД А-149 48-летняя женщина, управляя автомобилем Haval, совершила наезд на медведя», — рассказали в МВД.

В результате аварии животное не выжило. Водителю грозит штраф в 60 тыс. рублей.

«Мишку сбили. Маленький еще», — говорит автор на видео, которое опубликовала пресс-служба.

До этого сообщалось, что в городе Ревда Свердловской области водители массово сбивают свиней. Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль сбивает перебегающую проезжую часть свинью, при этом рядом с местом инцидента находятся дети. На записи также заметно, что после ДТП водитель уезжает, а животное убегает с дороги.

Ранее в сети появилось фото жутких изваяний «Маши и Медведя» в российском селе.