В сети появилось фото жутких изваяний «Маши и Медведя» в российском селе

В селе Вальдиватское Карсунского района Ульяновской области местные жители заметили два изваяния на детской площадке, которые в сети уже в шутку окрестили «Машей и Медведем» в честь персонажей одноименного мультсериала. Фото скульптур поделился Telegram-канал «Симбирский шугожор».

На кадрах можно увидеть красноглазого медведя с безумным выражением на лице, и не менее жуткую девочку с ассиметрично расположенными глазами, на голове которой красуется желтый берет.

В комментариях к посту пользователи задались вопросом, кто является автором скульптуры, и понадеялись, что это безвозмездная работа детей или местных жителей, а не администрации населенного пункта.

Изваяния даже сравнили с памятником «Аленушка», который открыли в Нововоронеже в декабре 2020 года к 250-летию села Новая Аленовка. В соцсетях его окрестили «Аленушкой апокалипсиса», и он вызвал возмущение у жителей села, после чего его демонтировали.

Ранее в Курской области изготовили бронзовую скульптуру Колобка.